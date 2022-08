Den Autobauer Fiat Chrysler kommt die Affäre um Abgasmanipulationen in den USA erneut teuer zu stehen. Das Unternehmen wurde am Montag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht in Detroit zu einer Strafe von rund 300 Millionen Dollar (rund 290 Millionen Euro) wegen Betrugs bei Emissionsangaben verurteilt.