Frankreich hält rund 15 Prozent an der Renault-Gruppe. Der italienisch-amerikanische Konzern FCA hatte vor knapp zwei Wochen ein Fusionsangebot gemacht. Am Donnerstag hatte FCA das Angebot allerdings überraschend zurückgezogen und dafür auch politische Hindernisse angegeben. Die Regierung in Paris bestritt allerdings politische Einflussnahme. Trotz aller Aufregung: Für Fiat Chrysler sind solche Fehlschläge bei der Partnersuche nichts Neues.