Analysten hatten allerdings bereits einen Wert am oberen Ende der neuen Spanne auf dem Zettel. Die Aktie verlor in Mailand 2 Prozent. Das Papier weist im laufenden Jahr mit 284,20 Euro immer noch ein Plus von rund 42 Prozent auf. Anfang 2019 lag der Kurs noch unter 100 Euro. Investoren schätzen die hohen Margen des italienischen Nobelherstellers, der auch in schwächeren Zeiten in aller Regel hohe Preise von den wohlhabenden Kunden fordern kann.