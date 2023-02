Ferrari will mit Preiserhöhungen den Gewinn steigern

Der im Sommer 2022 vorgestellte Strategieplan des Unternehmens sieht eine Umsatzsteigerung auf 6,7 Milliarden Euro bis 2026 vor. Bis dahin sollen 15 neue Modelle auf den Markt gebracht werden. So kommt im zweiten Quartal der 390.000 Euro teure Viersitzer Purosangue auf den Markt. Die Auftragsbücher dafür seien prall voll.

In diesem Jahr will der Porsche-Rivale die Rendite auf rund 26 Prozent erhöhen mit einem Umsatz von 5,7 Milliarden Euro und bis zu 1,5 Milliarden Euro Ebit. Dabei plant Ferrari Preiserhöhungen. Die Aktie lag in Mailand am Nachmittag mit 1,6 Prozent im Plus.