Ferrari will bis 2030 vier von fünf Autos mit Elektromotor ausliefern. Dabei werde sich die Leistung der Sportwagen weiter erhöhen, sagte Ferrari-Chef Benedetto Vigna (53) am Donnerstag. Das erste Elektromodell soll 2025 auf den Markt kommen, zwischen 2023 und 2026 sollen 15 neue Modelle vorgestellt werden. Im September solle der erste Ferrari-SUV kommen. "Alles, was wir tun, wird eindeutig als Ferrari erkennbar sein", sagte Verwaltungsratschef John Elkann (46).