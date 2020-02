Der größte Trumpf von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ist die Geländewagenmarke Jeep, die im Vorjahr 1,4 Millionen Stück verkaufte und sich 2019 an Fiat vorbeischob. Der Bestseller wurde als Beifang aus Fiats Übernahme des 2009 in die Pleite geratenen US-Konzerns Chrysler gewonnen. Damit hat FCA, was PSA fehlt: eine starke Präsenz in Nordamerika. Auch in China und Brasilien sorgt Jeep zumindest für nennenswerte Verkäufe.