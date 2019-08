So wird Piëchs Lebenswerk nun gewürdigt

Am Zenit seiner Macht: Der damalige Volkswagen-Konzernchef Ferdinand Piëch im Jahr 2001

20





Jahrzehntelang führte er den Volkswagen-Konzern als Vorstands- und später als Aufsichtsratschef. Unter seiner Ägide stieg der Autobauer aus der niedersächsischen Provinz zum Weltkonzern und weltgrößten Autohersteller auf. Nun ist Ferdinand Piëch gestorben. Der 82-jährige sei bei einem Restaurantbesuch unvermittelt kollabiert und danach in einer Klinik verstorben, heißt es in einer Zeitung.

"Ich bin auf Distanz zu Winterkorn." Piëch sagte dies am 10. April 2015 auf "Spiegel Online". Es war der Beginn des Machtkampfs mit dem damaligen VW-Vorstandschef Martin Winterkorn, den Piëch schließlich verlor. "Guillotinieren werde ich erst, wenn ich sicher bin, wer es war." Im September 2013 zum "Spiegel" nach einem Medienbericht über seinen angeblichen Rückzug und angeblich angeschlagenen Gesundheitszustand. "Ich bin der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Volkswagen AG, ich bin nicht der Retter von Porsche." Am 3. Dezember 2009 auf der VW-Hauptversammlung zur Kritik wegen Interessenskollision. "Ich war immer der Meinung, man könne mit dem VW-Gesetz leben. Die Zeit wird zeigen, dass es geht." Am 11. Mai 2009 auf Sardinien zur Beteiligung des Landes Niedersachsen." "Zur Zeit noch. Streichen Sie das "noch"!" Am 11. Mai 2009 auf die Frage, ob der damalige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking sein Vertrauen genießt. Wiedeking verlor darauf sein Amt. "Mein Name ist Ferdinand Piëch und ich kandidiere für den Aufsichtsrat." Am 7. Mai 2008 bei der Hauptversammlung des Autobauers Audi in Ingolstadt auf die Bitte eines Aktionärs, sich als Kandidat für den Audi-Aufsichtsrat doch einmal vorzustellen. "Zu spät habe ich erkannt, den Falschen gewählt zu haben. Das habe ich mit Mühe im vergangenen November korrigiert." Piëch bezeichnet am 19. April 2007 auf der Hauptversammlung in Hamburg die Berufung von Bernd Pischetsrieder zum Vorstandschef 2002 als Fehlentscheidung. Pischetsrieder wurde Anfang 2007 von Martin Winterkorn abgelöst; die Entscheidung darüber fiel im November 2006."

Piëch wurde schon zu seinen Lebzeiten als Ausnahmemanager bezeichnet, als einer, der einen Konzern und eine ganze Ära prägte. Er galt als detailversessen und impfte dem Volkswagen-Konzern Börsen-Chart zeigen jenen Qualitätsfokus ein, mit dem der Autobauer weltweit Rekorde einfahren konnte. Jahrzehntelang an der Spitze halten konnte sich Piëch wohl auch, weil er selbst VW-Topmanager mit kurzen Sätzen öffentlich und gnadenlos abservierte - wenn sie in seinen Augen ungenügende Leistung brachten. Nun blicken Politik, Wegbegleiter, Konkurrenten und Medien auf Piëchs Leistungen zurück. Ein Überblick über die Würdigungen.

Ehe frau: "Leben war geprägt von Leidenschaft für Auto und Arbeitnehmer"

Seine Ehefrau Ursula Piëch schrieb: "Das Leben von Ferdinand Piëch war geprägt von seiner Leidenschaft für das Automobil und für die Arbeitnehmer." Er sei bis zuletzt ein begeisterter Ingenieur und Autoliebhaber gewesen. Die Beisetzung finde im engsten Familienkreis statt, hieß es weiter. Piëch hinterlasse eine große Familie mit 13 Kindern und mehr als doppelt so vielen Enkelkindern.

Osterloh: Piëch prägte"Erfolgsgeschichte unseres Konzerns entscheidend"

VW-Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh würdigte Piëch als "großen Manager und Ingenieur". "Volkswagen stünde ohne Ferdinand Piëch nicht da, wo wir jetzt stehen. Dafür schulden wir ihm unseren Dank und unsere Anerkennung", teilte Osterloh am Dienstag mit. Piëch habe "mit seiner Liebe zum Produkt, seiner strategischen Weitsicht und seinem feinen Gespür für die Weiterentwicklung unserer Marken (...) die Erfolgsgeschichte unseres Konzerns entscheidend geprägt."

Niedersachsens MP Weil: Piechs Beitrag zu Arbeitsplätzen "unvergessen"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bezeichnete Piëch als "einen der großen Unternehmer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Er habe sich "große und bleibende Verdienste" auch um Niedersachsen erworben. Das Bundesland hält mehr als 20 Prozent der Volkswagen-Anteile. Der Aufstieg des Autoherstellers zum Weltkonzern sei "nicht zuletzt auch" Piëch zu verdanken, so Weil. Dabei seien auch "viele tausend sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze" geschaffen worden, der Beitrag von Piech dafür sei "unvergessen".

Das Land werde Piëch stets ein "ehrendes Andenken bewahren". Zwar habe die Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen und dem VW-Patriarchen 2015 "unter schwierigen Bedingungen" geendet. Der Dank für Piëchs Leistung und der "tiefe Respekt" bleiben davon aber unberührt, so Weil.

Im Video: Mit Piëchs Tod endet eine Ära

VDA: "Großer Unternehmer und leidenschaftlicher Ingenieur"

"Mit großer Betroffenheit und Trauer" habe man die Nachricht von Piëchs Tod aufgenommen, erklärte der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) in einer Mitteilung. Piëch habe eine "beispielhafte Karriere" hingelegt und die "deutsche Automobilindustrie, ihre Innovationskraft und internationale Ausrichtung maßgeblich geprägt", erklärte VDA-Präsident Bernhard Mattes. Der Manager habe am Wachstum der Branche und ihrer "heutigen international starken Position" einen "erheblichen Anteil".

Die Branche verliere mit seinem Tod einen "großen Unternehmer und leidenschaftlichen Ingenieur" - mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Sicherheit, Effizienz und Design. Der VDA lobte zudem, dass Piëch in seiner Zeit als VDA-Vizepräsident "stets die Interessen der gesamten Branche" im Blick gehabt habe. Seiner Verdienste "bleiben unvergessen", so Mattes. Piëch war knapp zehn Jahre lang, von 1992 bis 2002, VDA-Vorstandsmitglied und Vizepräsident.

mit Material von dpa-afx