Auch dabei zeigt sich Koller immer konsequenter. Ende 2022 ließ Hella mit einer Mitteilung aufhorchen, die erhofften 290 Millionen Euro aus dem Verkauf der Anteile an Plastic Omnium komplett als Sonderdividende an die Investoren auszuschütten . Hauptprofiteur mit knapp 82 Prozent der Anteile: Faurecia.

Koller holt zum Doppelschlag aus

Nun holt Koller gar zum Doppelschlag aus, diesmal allerdings bei Faurecia. Zunächst kündigte er Ende der vergangenen Woche an, Teile von Faurecias Abgassparte für Nutzfahrzeuge für 150 Millionen Euro an den US-Motorenhersteller Cummins verkaufen zu wollen. Am Sonntag setzte Koller dann noch einen drauf: Für 540 Millionen Euro soll die Faurecia-Tochter SAS Interior Modules den Besitzer wechseln. Mit dem indischen Zulieferer Motherson stehe ein Käufer bereit. Noch müsse man aber die Arbeitnehmervertreter informieren und anhören. Im Anschluss müssten die Behörden den Deal absegnen. Faurecia rechnet damit im dritten Quartal 2023.