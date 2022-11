Das Faraday Board habe die Performance des Unternehmens seit dem Börsengang untersucht, hießt es zur Notsitzung am Samstag. Daraufhin habe man entschieden, Breitfeld zu "entfernen", so die offizielle Presseerklärung. Irgendeine Dankesformel fehlt darin komplett.

Breitfelds Nachfolger ist seit Sonntag der gebürtige Chinese Chen, der einst in Wuhan studierte und dann bei verschiedenen Joint Ventures westlicher Autobauer in China Karriere machte. Bevor er für Faraday das China-Geschäft übernahm, arbeitete er in Spitzenpositionen für Chery Jaguar Land Rover. "XF" wie Chen in Abkürzung seines Vornamens Xuefeng nur genannt wird, sei ein "Toptalent der globalen Automobilindustrie", freute sich Chairman Adam He. Seine Aufgabe sei es nun vor allem, den FF91 auf den Markt zu bringen, so wie man es den Kunden und Investoren versprochen habe.