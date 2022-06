Mercedes-Benz will sich künftig offenbar noch stärker am chinesischen Markt orientieren: Ab Juli übernimmt der Hongkonger Paul Gao die neu geschaffene Funktion als Chief Strategy Officer des Unternehmens. Seit seinem Studienabschluss in den Vereinigten Staaten und China hat Gao für führende Beratungsunternehmen in Amerika und Asien gearbeitet. Zuletzt war als Senior Partner bei McKinsey in Hongkong tätig, wo er multinationale und chinesische Automobilunternehmen beriet.