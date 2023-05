Gebr. Schmid mit rund 800 Mitarbeitern weltweit bietet Maschinen zur Herstellung von Leiterplatten und Photovoltaik-Anlagen an. Das Geschäft sei wachstumsstark und profitabel. Detaillierte Zahlen nannte das Unternehmen nicht. Die Firmen-Homepage der Schmid Group ist rechtzeitig vor dem Gang an die Wall Street bereits auf englisch abrufbar: Dort bezeichnen sich die badischen Tüftler als "your daily companion, for instance through smartphones, solar modules or modern energy storages." Die Story vom innovativen deutschen Mittelständler, der seit 160 Jahren in Zukunftstechnologien forscht und entwickelt, soll bald auch den Börsenkurs beflügeln.