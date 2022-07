Einbringen sollen sich künftig auch die einzelnen Volkswagen-Konzernmarken. Zwar werde es nicht von jedem Fabrikat einen eigenes Sharing- oder Mietangebot geben. Bei den Autoabos ist das aber geplant. "Die Kunden verlangen danach", sagt Dahlheim. Die Steuerung wird perspektivisch komplett bei Europcar liegen. Anders sieht das bei weiteren VW-Mobilitätsdiensten wie Moia aus. Auch der Ridehailing-Dienst soll über Europcar abrufbar sein. Eine komplette Integration ist aber nicht geplant, stattdessen wird Volkswagen Nutzfahrzeuge Moia weiter als eigene Submarke betreiben.

Erste Versuchsballons für die eigene neue Mobilitätswelt startet Volkswagen im vierten Quartal 2022 in Wien und im ersten Quartal 2023 in Hamburg. Weitere Städte in Europa sollen folgen, auch eine Expansion in die USA ist denkbar. Ein exklusiver Volkswagen-Anbieter wird Europcar allerdings nicht. In der Vermietflotte werden auch künftig Fahrzeuge anderer Marken zu finden sein, "womöglich aber dann finanziert von Volkswagen Financial Services", erklärte Dahlheim.