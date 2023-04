Mit seiner App bietet das Start-up Elvah seinen Kunden Zugang zu 300.000 Elektroautoladestationen, feste Tarife und zeigt ihnen in Echtzeit an, welche Ladesäulen gut funktionieren und welche versagen. Parallel arbeitete das Team um Co-Gründer und CEO Gowrynath Sivaganeshamoorthy (45) an einer KI-Plattform, die Elektroautos zu mobilen Batteriespeichern machen sollte. Bidirektionales Laden oder Vehicle to Grid heißt das im Fachjargon. Noch im vergangenen Sommer bekam Elvah für seine Ideen ein "hohes einstelliges Millioneninvest" von Investoren wie der Thies Gruppe, Maingau Energie und Ex-Mercedes-Vorstand Frank Lindenberg. Ein gutes halbes Jahr später läuft ein vorläufiges Insolvenzverfahren, Elvah steht zum Verkauf. Im Interview spricht der Chef, was in den letzten Monaten schiefgelaufen ist.