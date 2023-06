Der US-Elektroautohersteller Tesla will nach den Worten von Konzernchef Elon Musk "so bald wie möglich" in Indien investieren. "Ich bin zuversichtlich, dass Tesla in Indien sein wird, und zwar so schnell wie möglich", sagte Musk nach einem Treffen mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in New York während Modis Regierungsbesuchs in den USA.