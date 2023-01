Nicht nur die zähe Übernahme von Twitter bereitet dem US-Unternehmer Elon Musk (51) in diesen Tagen jede Menge Ärger. Musk selbst muss sich gerade wegen unbedarfter Tweets aus dem Jahr 2018 vor einem kalifornischen Gericht verantworten. In einem Betrugsprozess wegen irreführender Tweets zum Elektroautobauer Tesla im Jahr 2018 hat ein Klägeranwalt den Technologie-Milliardär der Lüge bezichtigt. "Elon Musk, Verwaltungsratschef und Chefmanager von Tesla, hat gelogen", sagte Anwalt Nicholas Porritt am Mittwoch vor einem Bundesgericht in San Francisco. "Wegen seiner Lügen haben normale Menschen … Millionen und Millionen von Dollar verloren."