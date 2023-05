Musk wurde unter anderem auf seine jüngsten Tweets über den Finanzier und Holocaust-Überlebenden George Soros angesprochen, in denen er unter anderem behauptete, dass dieser die Menschheit hasse. Auf die Frage, ob er mit solchen Tweets dem Geschäft seiner Unternehmen schade, hakte Musk ab: "Ich werde sagen, was ich sagen will – und wenn die Folge davon ist, Geld zu verlieren, dann ist das so."