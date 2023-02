Elektromobilität Warum der Ausbau der Ladesäulen so lange dauert

Eine Entspannung auf dem Markt ist angesichts der hohen Nachfrage nicht in Sicht. Die Betreiber wollen ihre Ladenetze massiv ausbauen. Allein EnBW rechnet in den kommenden drei Jahren eine niedrige vierstellige Zahl an zusätzlichen Umspannstationen zu brauchen. Theoretisch könne eine Trafostation etwa fünf Ladesäulen der höchsten Leistungsklasse bei voller Auslastung versorgen, so der Energieversorger. In der Praxis liege der Wert höher, da Ladestandorte in aller Regel nicht dauerhaft voll ausgelastet sind.

"Jede Trafostation ist eine Einzelanfertigung"

Für die langen Lieferzeiten bei den Transformatoren sorgen auch die individuellen Anforderungen mancher Verteilnetzbetreiber. Die Geräte müssen gut an die lokalen Bedingungen angepasst sein, sagt Plötz. Für die Ladenetzbetreiber ein massives Problem: Denn die knapp 900 Verteilnetzbetreiber in Deutschland haben jeweils eigene Anforderungen, die ein Trafo erfüllen muss.

"Jede Trafostation ist im Prinzip eine Einzelanfertigung", klagt EnBW-Sprecher Willrett. Entsprechend schwierig sind Sammelbestellungen. Das verzögert nicht nur die Beschaffung, sondern auch alles, was daran hängt – Planung, Produktion sowie Inbetriebnahme von Trafostationen und Technik zur Steuerung der Ladeinfrastruktur. Dementsprechend komme man beim Ausbau der flächendeckenden Schnellladeinfrastruktur nicht so schnell voran, "wie wir es gerne würden.". Ähnlich äußern sich andere Ladenetzbetreiber.

Um nicht von den Transformatoren abhängig zu sein, setzen manche Anbieter auf sogenannte Pufferspeicher. Sie entlasten das Stromnetz und ersetzen kurzfristig einen Netzanschluss. Einige Branchenexperten sehen das als eine Möglichkeit, wenn die Frequenz an den Ladesäulen eher gering ist. Ansonsten dauere es aber zu lange, die Batterien wieder aufzuladen. Andere wiederum halten die Pufferspeicher für keine vollwertige Alternative, sondern eher als Ergänzung für Spitzenzeiten mit viel Betrieb an der Ladesäule. Aber auch bei den Speichern und anderen Teilen gibt es lange Lieferzeiten – etwa bei Routern, Lichtmasten oder Sicherungskasten. "Hardware generell ist immer wieder ein Problem", heißt es von betroffenen Unternehmen.

Die Bürokratiemonster Bau und Netzanschluss

Ein weiteres Problem: Baugenehmigungen und Freigaben zum Netzanschluss verzögern den Ausbau zusätzlich. Schnellladesäulen sind oftmals über zwei Meter hoch und haben somit spezielle Anforderungen. Die Voraussetzungen zum Bau variieren unter den Ländern.

Der Netzanschluss macht bei einigen Anbietern den Großteil der Projektzeit aus. Allein für ein Angebot vom Netzbetreiber vergehen teilweise bis zu zwei Jahre, der eigentliche Netzanschluss nach Beauftragung dauere dann noch einmal so lange, heißt es aus informierten Kreisen. Die Konsequenz: Autofahrer sehen einen fertig gebauten Ladestandort, der über mehrere Monate nicht genutzt werden kann.