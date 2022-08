Überschüssige Energie, das klingt in Zeiten von Ukraine-Krieg und drohender Gasknappheit eher abwegig, es ist aber bislang die Realität. 2020 konnten in Deutschland 6200 Gigawattstunden Grünstrom wegen fehlender Speicher nicht genutzt werden. Sivaganeshamoorthy, er nennt sich selbst "Gowry", sieht die Lösung in Elektroautos, die - über seine Plattform gesteuert - "bidirektional laden". Das heißt: die Fahrzeuge speichen den überschüssigen Grünstrom und speisen ihn bei Bedarf wieder ins Netz; "Energiehandel in Echtzeit" verspricht Gowry. Er will an jeder Transaktion über die Elvah-Plattform mitverdienen.