Staatsgeld sorgt für Rekord Fast 20.000 Anträge auf Elektroautoprämie im Juli

Bis zu 9000 Euro vom Staat locken immer mehr Käufer von Elektroautos an. Für Juli wurde eine Rekordzahl an Anträgen für die Kaufprämie gemeldet. Ein Marktanteil von 10 Prozent rückt in greifbare Nähe.