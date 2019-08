Klar: Absolut betrachtet sind Elektroautos in Deutschland immer noch ein besseres Nischenphänomen. 31.059 reine E-Fahrzeuge wurden im ersten Halbjahr 2019 laut Zahlen des Kraftfahrtbundesamts neu zugelassen; das entspricht in etwa der Anzahl an neu zugelassenen T-Roc-SUVs von Volkswagen. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 1,8 Millionen neue Personenkraftwagen angemeldet.

Relativ betrachtet ist der Anstieg allerdings trotzdem beachtlich: Wie die Grafik von Statista zeigt, haben Elektro- und Hybridfahrzeuge schon zum Halbjahr fast die Niveaus des vergangenen Gesamtjahres erreicht.

Den Anstieg dürften aktuell verschiedene Faktoren befeuern: Die Hersteller haben immer mehr E-Modelle im Angebot, Teslas gehyptes Model 3 ist etwa seit Februar auch in Deutschland erhältlich; im Nachbarland Niederlande hatte es sich zuletzt aus dem Stand zum Top-Seller im E-Bereich aufgeschwungen. Zudem steigen die Reichweiten der Autos, mit der Kaufprämie besteht zudem weiterhin ein staatlicher finanzieller Anreiz zum Kauf von Stromern.

Für die Zukunft gibt es ebenfalls optimistische Signale: Deutschlands Hersteller investieren in die Fertigung besserer und günstigerer Batterien - und mit Volkswagens ID.3 und Porsches Taycan kommen zwei Flaggschiff-Projekte auf den Markt, die bereits jetzt zehntausendfach vorbestellt werden.

luk