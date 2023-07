Verkaufseinbruch Autoindustrie fordert Bundesregierung wegen E-Auto-Flaute

Die Kürzungen kommen aus Sicht der Industrie zur Unzeit. Volkswagen hatte vor wenigen Wochen wegen der lahmenden Nachfrage bereits die Produktion in Emden gedrosselt, auch in Zwickau könnte es nach den Betriebsferien zu Einschnitten kommen. "Wir sehen, dass die Elektromobilität leider nicht so angenommen wird, wie wir uns das alle – die Politik inklusive – vorgestellt haben", sagte Volkswagens Betriebsratschefin Daniela Cavallo (48) jüngst der "Braunschweiger Zeitung".

Selbst die FDP blockt ab

Die Bemühungen um neue Förderimpulse aus der Industrie haben zuletzt stark zugenommen, berichten Beobachter. Erfolge konnte die Autolobby bis dato aber kaum verbuchen. Selbst die eher autofreundliche FDP blockt bei mehr direkten Subventionen für E-Autos ab. "Ich sehe da die Hersteller in der Pflicht, günstigere Autos anzubieten", sagte Bernd Reuther (52), verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, dem "Handelsblatt" . Eine Kritik, die der VDA so nicht stehen lassen will. "Bereits Ende 2024 bieten deutsche Hersteller weltweit etwa 170 E-Modelle in allen Segmenten an", teilt der Verband mit. "Da ist für jeden Bedarf und jeden Geschmack etwas dabei."