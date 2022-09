Doch auch die Nachfrage nach dem Smart Fortwo entwickelte sich nicht wie erhofft. Konzernchef Källenius zog daher die Reißleine, stellte das Konzept um und gründete 2020 ein Joint Venture namens Smart Automobile mit seinem chinesischen Partner Geely. Gemeinsam wollen die beiden Autobauer nun die Mobilität in Großstädten optimieren. Entwickelt und produziert werden die Autos in China, lediglich das Design bleibt in Deutschland angesiedelt. Noch in diesem Jahr soll dann der neue Smart auf den Markt kommen, der Smart #1.