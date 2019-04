Der Jahresauftakt fiel für Daimler Börsen-Chart zeigen , Volvo Börsen-Chart zeigen und PSA Peugeot Citroën Börsen-Chart zeigen schwach aus: Der Autobranche machen Absatzrückgänge in China und Strafzölle zu schaffen. Dazu kommen nun hohe Investitionen, denn die traditionellen Autohersteller müssen schnell und auf breiter Front auf Elektroantriebe umschwenken - Abgasvorschriften in Europa und China lassen ihnen keine andere Wahl.

Die Autokäufer in Scharen zur Elektromobilität zu bekehren, dürfte wegen der durch die Batterien bedingten höheren Preise schwierig sein. Denn Autokäufer erwarten von Elektroautos hohe Reichweiten, die bislang vor allem ein Hersteller bietet: Der E-Auto-Spezialist Tesla. Die Kalifornier sind nach wie vor der Maßstab, doch nach langem Zögern sind die traditionellen Autobauer nun endlich aufgewacht: Seit wenigen Monaten sind die ersten Elektroauto-Modelle traditioneller Autohersteller auf dem Markt, die punkto Komfort und Reichweite mit Tesla aufnehmen können. .

manager-magazin.de hat in den vergangenen Wochen die beiden vielversprechendsten Tesla-Jäger im Alltag ausführlich getestet: Audis E-Tron Quattro und Jaguars I-Pace. Wo die beiden Elektro-SUVs punkten, was sie voneinander unterscheidet, und wo Tesla noch eindeutig vorne liegt, lesen Sie in diesem Test.