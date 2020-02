Wie Rivian Tesla in die Parade fahren will

Rivi-was? Bis vor einem Jahr kannten nicht mal Autobranchen-Insider diesen Namen. Dabei werkt das Start-Up aus Michigan schon seit 2009 an Elektrofahrzeugen der etwas größeren Art. Doch Rivian-Gründer Robert J. Scaringe, genannt "RJ", ein an der US-Eliteuni MIT promovierter Ingenieur, arbeitete bis zum November 2018 lieber im Verborgenen.

Dann stahl er aber auf der Los Angeles Auto Show selbst Lokalmatador Tesla die Show. Auf der Automesse präsentierte Rivian zwei Prototypen, einen Elektro-Pick-up und einen E-SUV. Die sahen nicht nur ziemlich seriennah aus, sie versprachen auch massig Leistung: Bis zu 640 Kilometer weit sollen die Rivian-Fahrzeuge mit einer Akkuladung fahren, 750 PS beschleunigen die Fahrzeuge in unter 4 Sekunden auf 100 km/h.

Und plötzlich sprach ganz Amerika darüber, dass die in den USA so beliebten Pritschenwagen auch mit Elektroantrieb cool sein können. Zwei Drittel aller in den USA verkauften Neuwagen waren zuletzt sogenannte leichte Nutzfahrzeuge, zu denen die Amerikaner Pick-up-Trucks, SUVs und Transporter zählen. Es winkt also ein Riesen-Markt - in den Rivian nun mit Verve starten will.

Denn das US-Start-up hat im vergangenen Jahr viel Geld eingesammelt. Zuerst stiegen Amazon mit rund 700 Millionen Dollar und der US-Autobauer Ford mit rund 500 Millionen Dollar bei Rivian ein. Die jüngste Kapitalrunde, bei der Amazon und Ford ebenfalls mitzogen, belief sich schon auf 1,3 Milliarden Dollar.

Insgesamt hat Rivian knapp 2,9 Milliarden Dollar Eigenkapital aufgestellt, heißt es bei der Nachrichtenagentur Bloomberg. Das sollte reichen, um zwei bis drei Modelle zur Serienreife zu bringen. Denn Branchenkenner taxieren die Kosten zur Entwicklung eines neuen Modells auf ein bis 1,5 Milliarden Dollar. Diese Summe müssen Autobauer üblicherweise für die Entwicklung der Technik über Tests bis hin zur Fertigung der Serienproduktions-Werkzeuge aufbringen.

Rivian ist selbstverständlich nicht alleine auf dem Feld der Elektro-Nutzfahrzeuge. Tesla hat vergangenen November seinen "Cybertruck" vorgestellt, einen kantigen E-Pick-up. Daneben stehen in den USA noch weitere Elektro-Nutzfahrzeugfirmen in den Startlöchern. Das Start-up Bollinger etwa setzt auf einen militärisch aussehenden Elektro-Geländewagen.

Der Autoriese General Motors belebt die Protz-Marke Hummer wieder, die mit einem 1000 PS starken Elektro-Pritschenwagen zurückkehren soll. Ford elektrifiziert seinen Pick-up-Bestseller F-150. Und das vom BMW i3-"Vater" Ulrich Kranz geführte Start-Up Canoo will mit einem Elektro-Minivan loslegen, hat aber auch bereits Pläne für Pritschen- und Lieferwagen mit Elektroantrieb.

Tesla hat zwar bereits hunderttausende Vorbestellungen für seinen "Cybertruck" vermeldet. Doch etwas hat Rivian der Konkurrenz dennoch voraus: Einen Riesen-Auftrag nämlich, der gleich zu Marktstart die Auslastung seines Werkes sichern dürfte. Mit-Financier Amazon hat bei Rivian bereits 100.000 Elektro-Lieferwagen geordert, die ersten dieser Lieferwagen sollen bereits 2021 auf die Straße kommen.