Der Forschungswagen sei der effizienteste Mercedes, der jemals gebaut worden sei, erklärte Vorstandschef Ola Källenius (52) am Donnerstag. "Das Technologieprogramm, das dahintersteht, markiert einen Meilenstein in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen." Entwicklungschef Markus Schäfer sprach von einer "Blaupause für die Zukunft des Automobilbaus", die in zwei, drei Jahren Eingang in Serienmodelle finden soll.