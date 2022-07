Geringere Emissionen

Sicher einer der Hauptgründe für den Kauf eines Elektroautos: die fehlenden CO2-Emissionen. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, dass die Produktion der Batterie energieaufwändiger als die Produktion eines Verbrennermotors ist. Das wird auch immer wieder von Kritikern angemerkt. Der ADAC hat jedoch berechnet, dass ein E-Auto im Fahrbetrieb diesen CO2-Fußbabdruck schnell wieder abbaut. Spätestens ab einer Fahrleistung von 50.000 bis 100.000 Kilometern wird der CO2-Nachteil der Stromer wieder ausgeglichen. Auch das Fraunhofer-Institut kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass Elektroautos über ihre gesamte Nutzungsdauer hinweg eine deutlich positive Treibhausgasbilanz aufweisen als konventionelle Fahrzeuge.

Kostenlose Parkplätze

Zumindest während des Ladevorgangs sind Parkplätze an E-Ladesäulen in der Regel kostenlos. Das kann sich besonders dann als Vorteil erweisen, wenn sich die Plätze in begehrten Innenstadtlagen befinden. Fürs Laden muss der E-Auto-Besitzer aber natürlich trotzdem zahlen. Viele Supermärkte locken ihre Kunden allerdings inzwischen auch mit kostenlosen Lademöglichkeiten.

In einigen Städten wie Hamburg oder München dürfen Elektroautos zudem auch kostenlos auf eigentlich gebührenpflichtigen Parkplätzen abgestellt werden – zumindest im Rahmen der Höchstparkdauer für diesen Stellplatz. Das deutschlandweit geltende Elektromobilitätsgesetz ermöglicht es Städten, Kommunen und Gemeinden, diese Fahrzeugklasse gegenüber den Verbrennern zu bevorzugen.

Was gegen ein Elektroauto spricht

Fehlende Ladeinfrastruktur

Die Ladeinfrastruktur ist eines der zentralen Themen bei einer Entscheidung für oder gegen ein Elektroauto. "Wenn Sie keine Möglichkeit haben, zu Hause zu laden, dann kaufen Sie kein Elektroauto", warnte jüngst Renault-Chef Luca de Meo (55).

Für Immobilieneigentümer mit gekauftem Stellplatz ist dies sicher kein Problem. Für rund 1500 bis 2000 Euro können sie sich eine sogenannte Wallbox neben ihrem Parkplatz installieren lassen. Das ist ein Starkstromanschluss speziell für E-Autos. Wer meint, ein Verlängerungskabel tut es hier auch, wird allerdings schnell enttäuscht. Der Ladevorgang dauert eher Tage als Stunden und belastet zudem den Anschluss.

Für Mieter ist das Ganze schon etwas schwieriger. Wer einen eigenen Stellplatz angemietet hat, hat immerhin seit Ende 2020 einen gesetzlichen Anspruch auf den Einbau einer Wallbox.

Ohne Stellplatz ist man auf den Arbeitgeber oder öffentliche Ladepunkte angewiesen. Das könnte vor allem in dicht besiedelten Gebieten schnell zum Eigentor werden. Schließlich muss die entsprechende Ladesäule auch gerade dann frei sein, wenn man Zeit zum Laden hat. Auch an einer Schnellladesäule sollte man etwa eine halbe Stunde Wartezeit einplanen, bis die Batterie wieder auf 80 Prozent aufgeladen ist – mehr sollten es in der Regel nicht sein, um den Akku zu schonen.

Doch da immer mehr Elektroautos über Deutschlands Straßen rollen, wird auch die Verfügbarkeit an freien Ladesäulen immer knapper. Schließlich kommt Deutschland beim Ausbau der Ladeinfrastruktur kaum hinterher. Derzeit gibt es hierzulande 28.726 Ladestationen mit rund 52.000 Normalladepunkten und 9400 Schnellladepunkten . Wie der Verband der Automobilwirtschaft (VDA) in seinem Ladenetz-Ranking ermittelt hat, kommen auf einen öffentlichen Ladepunkt im Schnitt rund 22 Elektroautos. Im Jahr 2022 waren es nur 17 Stromer. Die Versorgungslücke wächst also.

Immerhin haben nun auch die Mineralölkonzerne das Thema Laden für sich entdeckt. So will beispielsweise Shell in Kürze zwei Ladestationen in Deutschland eröffnen . Bis 2030 beabsichtigt der Konzern zudem, die Zahl der Ladepunkte an den rund 1000 Tankstellen von 240 auf 3000 ausbauen. Der Betreiber der 1000 Esso-Tankstellen in Deutschland, die EG Group, will diese mit Ultraschnellladern aufrüsten. Und BP will gemeinsam mit Volkswagen innerhalb von 24 Monaten bis zu 4000 Ladepunkte in Deutschland und Großbritannien errichten.

Die Konzerne setzen darauf, dass sich die Kunden länger an den Tankstellen beziehungsweise Ladestationen aufhalten müssen und dadurch vermutlich auch mehr konsumieren. Selbstverständlich arbeiten auch Autokonzerne wie Porsche oder Audi an einem entsprechenden Ausbau der Infrastruktur. Die Ingolstädter sind dabei bisher allerdings weniger erfolgreich.

Geringere Reichweite

Mit einem Verbrenner kann das Elektroauto bei der Reichweite noch immer nicht mithalten. Der ADAC kam im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass die Stromer im Durchschnitt 15 bis 20 Prozent geringere Reichweiten erzielen als Fahrzeuge mit Verbrennermotor. Das ist natürlich vor allem für Vielfahrer, die lange Strecken fahren, lästig und zeitraubend.

Allerdings belegen auch viele Studien, dass Autofahrerinnen und -fahrer am häufigsten kurze Strecken mit ihren Fahrzeugen zurücklegen. Dafür reichen die Akkus allemal.

Im Winter müssen die Akkus allerdings besonders im Blick behalten werden, da sie deutlich schneller schlapp machen. Schließlich müssen nun nicht nur der Innenraum und die Scheiben beheizt werden, sondern auch die Batterie selbst. Der ADAC schreibt hier von einem Mehrverbrauch im Winter von immerhin 10 bis 30 Prozent.

Fazit: Elektroautos holen rasant auf

Die Vorteile von Elektroautos gegenüber Verbrennern überwiegen zunehmend. Letztendlich auch, weil diese Antriebsart politisch gewollt und dementsprechend gefördert wird. Wer das Problem mit der Ladeinfrastruktur für sich persönlich gut lösen kann, für den könnte sich ein Umstieg – vor allem in diesem Jahr mit dem höheren Umweltbonus – durchaus lohnen.