In drei Jahren dürften in der EU 30 Prozent der neuen Autos reine Elektroautos sein, in China 29 Prozent und in den USA 19 Prozent. "2028 werden reine Elektroautos der meist verkaufte Fahrzeugtyp weltweit sein", erwartet die Unternehmensberatung. Für 2030 rechnet BCG in der EU mit einem Anteil von 60 Prozent, in China von 52 Prozent, in den USA von 47 Prozent.

Außerhalb dieser drei Hauptmärkte bleiben demnach zunächst weiterhin Benziner und Dieselfahrzeuge gefragt: Dort dürfte der Anteil der reinen Elektrofahrzeuge an den Verkäufen auch 2035 nur etwa 35 Prozent ausmachen.