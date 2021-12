Spezial-Zapfsäulen für Lkw Brummis ohne Abgas - so senkt der Schwerlastverkehr seine Emissionen

Elektroantriebe kommen auch im Schwerverkehr in Mode: Truck-Hersteller bauen erste E-Lkw in Serie und arbeiten an Wasserstoffantrieben für die Langstrecke. Allerdings hat die Branche ein Schnelltank-Problem - und erste Lösungsvorschläge.