Projekt "Elaris" Wie ein Winzer vom Erfolg mit Elektroautos aus China träumt

Lars Stevenson exportiert Wein nach China. Auch als Importeur will er durchstarten: Mit Elektroautos aus China. Doch das Projekt "Elaris" läuft zäh an, ständig gibt es Ärger. Mit Hilfe von Union Berlin und der Börse will Stevenson eine Posse verhindern.