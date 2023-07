In Deutschland kleben sich Klimaaktivistinnen und -aktivisten auf Straßen, das Auto ist für sie ein Feindbild. Wie passt das zu Ihrer These?

Deutschland ist der größte europäische Automarkt und insgesamt sehr autozentriert. Wir investieren dort stark, haben allein in diesem Jahr mehr als 20 neue Mitarbeiter in Deutschland eingestellt. Wir sehen da noch jede Menge Potenzial. Der Parkraum wird in vielen Städten überhaupt nicht intelligent genutzt.

Und die Proteste?

Die nehmen wir sehr ernst. Wir können aber auch in Deutschland nicht erkennen, dass Autos an Bedeutung verlieren. Im Gegenteil: Wir wachsen dort stärker als in unseren meisten anderen Märkten.