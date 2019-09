Bericht über Abschaltvorrichtungen in neueren Motoren

Das Bild zeigt einen vom Abgasskandal betroffenen Dieselmotor vom Typ EA 189. Auch in dem Nachfolgemodell EA 288 soll Volkswagen eine Software verbaut haben, die möglicherweise eine illegale Abschaltvorrichtung darstellt.

Volkswagen hat auch in neuen Diesel-Motoren mit der Abgasnorm Euro 6 eine Software verbaut, die erkennt, ob sich das Auto auf einem Prüfstand befindet, berichtet der SWR. Ob es sich dabei um eine illegale Abschaltvorrichtung handelt, die Abgastests automatisch erkennt, ist allerdings strittig.

Volkswagen wollte sich zu vertraulichen VW-Dokumenten, auf die sich der Sender beruft, nicht äußern. Der Konzern dementierte allerdings, dass in den zur Rede stehenden Motoren eine illegale Abschaltvorrichtung eingebaut sei.

Konkret geht es um die VW-Motorreihe EA 288, den Nachfolger des Motors EA 189, der im Zentrum des ersten Diesel-Skandals stand. Der EA 288 wurde seit dem Jahr 2012 in hunderttausenden Diesel-Fahrzeugen des Konzerns eingebaut - so unter anderem in den Modellen Golf, Tiguan oder Passat.

In den dem Sender vorliegenden internen Unterlagen der Abteilung technische Entwicklung von Ende 2015 werde detailliert beschrieben, wie die sogenannte "Zykluserkennung" bei diesem Motor funktioniert. Darunter verstehen Experten eine Software im Auto, die erkennt, ob gerade ein Abgastest durchgeführt wird oder nicht. Solch eine Software war auch bei den Fahrzeugen des ersten "Diesel-Skandals" eingebaut.

Volkswagen: Keine illegale Abschaltvorrichtung in EA 288-Motoren

Volkswagen allerdings bestreitet, dass in diesen Motoren eine Zykluserkennung mit verbaut sei. "Fahrzeuge mit dem Dieselmotor EA 288, nach dem heute gültigen Abgasstandard EU6 in EU 28, enthalten keine Zykluserkennung", zitiert der Sender den Konzern. Folglich gebe es auch keine unzulässige Abschalteinrichtung.

Axel Friedrich, jener Abgasexperte, der den ersten Diesel-Skandal mit aufgedeckt hatte und Experte im Diesel-Untersuchungsausschuss des Bundestages war, kommt dem Bericht zufolge nach Durchsicht der VW-Unterlagen allerdings zum Ergebnis, dass auch beim Motor EA 288 eine Abschalteinrichtung vorliegt. "Das Fahrzeug erkennt, ob es auf einem Prüfstand steht - nur dann wird ausreichend AdBlue eingespritzt. Dagegen wird im normalen Fahrbetrieb auf der Straße viel weniger AdBlue verwendet", sagte Friedrich dem Sender.

Dem Bericht zufolge befinde sich in den internen VW-Dokumenten auch eine "Beschreibung der SCR-Dosierstrategie im Zyklus und außerhalb des Zyklus." SCR steht für Katalysatoren, bei denen Harnstoff (AdBlue) zur Abgasreinigung eingespritzt wird.

Derzeit ermittelt die EU-Kommission wegen möglicher Verstöße bei der AdBlue-Einspritzung noch gegen VW, Daimler und BMW. Im April dieses Jahres erklärte die Kommission nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen, dass die Hersteller illegale Absprachen zu Technologien der Abgasreinigung insbesondere bei Einspritzung von AdBlue zur Verringerung der Stickoxidemission getroffen hätten.

Klagen gegen EA 288-Motoren vor Gericht

Vor mehreren Gerichten klagen derzeit noch VW-Besitzer wegen des inkriminierten Motors EA 288. Ein in dem Bericht zitierter Anwalt bewertet die neuen internen VW-Dokumente als Beweis dafür, dass Volkswagen auch beim Nachfolgemodell die Kunden getäuscht habe.

Ein unabhängiges technisches Gutachten, dass das Landgericht Wuppertal zur Bewertung der Frage in Auftrag gegeben hat, ob bei EA 288-Motoren eben jene verdächtige Software mit der beschriebenen Funktion verbaut ist, steht dem Bericht zufolge noch aus. Frühestens in einigen Monate werde das Ergebnis vorliegen.

rei