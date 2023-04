Källenius hob in dem Interview hervor, dass die Bundesregierung im Koalitionsausschuss zuletzt "viele wichtige Dinge geregelt" habe, mahnte aber in Bereichen der E-Mobilität auch Fortschritte an. "Die Ladeinfrastruktur muss so schnell wie möglich ausgebaut werden, und wir müssen alles daran setzen, die Erzeugung von grünem Strom voranzutreiben.« Und: »Um das Produkt, also das E-Auto, kümmern wir uns."