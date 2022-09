Der Automobilzulieferer Dr. Schneider aus Kronach in Oberfranken hat einen Insolvenzantrag gestellt. Die Unternehmensgruppe wolle sich mit diesem Schritt sanieren, teilte das Unternehmen mit . Die Geschäftsführung habe daher für die Gesellschaften der Gruppe in Deutschland am Mittwoch den Insolvenzantrag beim Amtsgericht Coburg eingereicht. Rund 2000 Beschäftigte seien davon betroffen.