Die Allgaier Gruppe hat einen neuen Investor. Die chinesische Westron Group übernimmt 88,9 Prozent der Anteile von dem Automobilzulieferer. Das teilte das Unternehmen aus Uhningen, in der Nähe von Stuttgart, am Montag mit. Ein entsprechender Vertrag mit dem langjährigen Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hundt sei am 1. Juli unterzeichnet worden. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.