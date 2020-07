Bericht der US-Aufsichtsbehörde VW zahlte in den USA schon fast 10 Milliarden Dollar Schadenersatz

In den USA hat der Autobauer betrogenen Diesel-Käufern inzwischen fast zehn Milliarden Dollar gezahlt. Es ist das größte Erstattungsprogramm für Verbraucher in der Geschichte der Vereinigten Staaten. In Deutschland verhandelt der Bundesgerichtshof heute weitere Klagen von Kunden.