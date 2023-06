100.000 Diesel-Kläger können jetzt hoffen

Der BGH verwies die Fälle zurück an die Oberlandesgerichte, die nun die Haftung weiter klären müssen. Das gilt auch für mehr als 100.000 noch offene Verfahren beim BGH selbst und zahlreichen Gerichten in Deutschland. Eine Volkswagen-Sprecherin erklärte, das Unternehmen gehe davon aus, dass auch bei Neuverhandlungen Klagen abgewiesen würden. VW-Motoren hätten keine unzulässigen Abschalteinrichtungen. Mercedes-Benz teilte mit, in jedem Verfahren sei zu klären, ob eine unzulässige Abschalteinrichtung überhaupt vorliege. Aber selbst wenn die Gerichte das so bewerten sollten, seien die Ansprüche der Kläger unbegründet, da der Autobauer nach seiner Ansicht seine Pflichten nicht fahrlässig verletzte. Bis zu einem EuGH-Urteil vom Juli 2022 habe die Technik ja als zulässig gegolten. Die Fälle beim BGH bezogen sich auf Käufe der Jahre 2017 und 2018.