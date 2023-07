Warum wird Diesel tanken also derzeit wieder günstiger? Das liegt im Wesentlichen an drei Entwicklungen, die Angebot und Nachfrage in den vergangenen Monaten beeinflusst haben: Ein hohes Angebot in Europa und insgesamt auf dem Weltmarkt bei geringer Nachfrage aufgrund der trüben Konjunktur.

Hohe Bestände in ganz Europa, doch Nachfrage schwächelt

Zum einen haben die ungewöhnlich hohen Puffer in den Lagerstätten den Kraftstoff in den vergangenen Monaten vergünstigt. "Die Dieselspeicher in ganz Europa wurden bis Ende Januar fast maximal gefüllt", sagt Hagen Reiners, Experte für deutsche Mineralölpreise von der Preisnotierungsagentur Argus Media gegenüber dem manager magazin. Hintergrund für die starke Einlagerung von Diesel war laut Reiners das EU-Embargo gegen russischen Diesel, das im Februar in Kraft tritt. "In Vorbereitung darauf hat man günstigen russischen Diesel eingekauft. Damit war Europa lange sehr gut versorgt."