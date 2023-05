Die prominenteste Hauptfigur in der Dieselaffäre ist der ehemalige Volkswagen-Chef Martin Winterkorn, der 2007 die Leitung von Audi an Stadler übergab und an die Konzernspitze wechselte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte den Ex-VW-Chef 2019 gemeinsam mit vier weiteren VW-Managern angeklagt. Doch wegen Winterkorns Gesundheitszustand wurde sein Verfahren abgetrennt und liegt auf Eis. Der 75-Jährige ist momentan nicht verhandlungsfähig. Zuvor musste der Prozess bereits mehrfach wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Ungewiss ist, ob es überhaupt noch zu einem Verfahren kommt, auch weil die Kammer in Braunschweig erst den Prozess der anderen vier Angeklagten abschließen will. Die Staatsanwaltschaft wirft Winterkorn vor, spätestens im Mai 2014 von der Abgasmanipulation in den USA informiert gewesen zu sein, aber den Verkauf der Fahrzeuge nicht gestoppt zu haben, ebenso die unlautere Werbung mit dem angeblich sauberen Diesel. Winterkorn weist die Vorwürfe zurück. Bislang musste er ausschließlich Schadensersatz in Höhe von 11,2 Millionen Euro an VW zahlen. Der damalige VW-Chef war wenige Tage nach Bekanntwerden des Skandals im September 2015 von seinem Amt zurückgetreten.