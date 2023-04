Im Betrugsprozess um den Dieselskandal bei Audi will einer der angeklagten Ingenieure mit einem umfassenden Geständnis ein mildes Urteil erreichen. Der Motorenentwickler Giovanni P., der bereits früher eine Mitverantwortung für die Abgasmanipulationen eingeräumt hatte, bekannte sich am Dienstag vor dem Landgericht München zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Er habe gewusst, dass die sogenannten Abschalteinrichtungen nicht gesetzeskonform sein könnten, ließ der Italiener von seinem Verteidiger Walter Lechner in der Verhandlung erklären.