Also begann Mehringer mit seinen Recherchen - und stieß auf ein paar Merkwürdigkeiten: Warum verschob Firmenchef Patrick Cloppenburg (40) in den vergangenen Monaten Vermögenswerte in die Schweiz? Warum ließ er eine Schlüsselposition lange unbesetzt? Wieso platzten Gespräche mit den Banken ungewöhnlich früh und warum kaufte sich Cloppenburg zu Beginn des Jahres noch für einen zweistelligen Millionenbetrag eine Yacht? Und warum könnte der Fall insgesamt für den deutschen Steuerzahler noch enorm teuer werden?