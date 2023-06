Zulassungsstatistik Die Mehrheit kauft weiter Verbrennerautos

In den kommenden Monaten ist mit einer weiteren Erholung zu rechnen. "Der Chipmangel verliert an Bedeutung, die Produktion kann weiter hochgefahren werden", erklärte der Automarkt-Experte Peter Fuß von der Beratungsfirma EY. "Dank eines komfortablen Auftragspolsters und eines erheblichen Nachholbedarfs nach mehreren Jahren mit ungewöhnlich niedrigen Neuzulassungen wird es auch in den nächsten Monaten aufwärts gehen."