Da sind einige Investoren von der Zukunft des autonomen Fahrens offenbar sehr überzeugt: Im Rahmen einer Finanzierungsrunde hat der asiatische Fahrdienst Didi Chuxing 500 Millionen Dollar für seine Sparte für selbstfahrende Autos mobilisiert. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, wird das Funding angeführt von Asiens Tech-Investor Softbank Börsen-Chart zeigen, der bei Didi Chuxing bereits im großen Stil investiert ist.

Es sei der größte Deal, den es bislang in Asiens Selbstfahr-Auto-Industrie gegeben habe, so Bloomberg. Didi startete demnach in diesem Geschäft im Jahr 2016. 2019 sei die autonome Sparte dann in eine eigene Tochtergesellschaft ausgegliedert worden.

Softbank hatte zuletzt vor allem durch den Fehlgriff beim US-Bürovermieter Wework und hohe Verluste für Schlagzeilen gesorgt. Auch die Wette auf Didi Chuxing verläuft bislang offenbar nicht begeisternd. Wie die "Financial Times" kürzlich berichtete, wartet das Fahrdienst-Start-up nach wie vor auf erste Gewinne. Das ohnehin schwierige Geschäft sei durch die Corona-Krise zusätzlich empfindlich getroffen worden, so die "FT".

