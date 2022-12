Kritiker werfen ihm vor, seine Kampagne sei eigennützig. Schließlich entwickelt O'Dowd selbst Software für den Mobilitätssektor. Der CEO weist die Vorwürfe zurück und verweist darauf, dass seine Firma nichts anbietet, das auch Tesla verkauft. Die Kampagne erfülle den öffentlichen Auftrag, die gefährliche Software von den Straßen zu verbannen und werde ausschließlich von ihm finanziert, sagt O'Dowd.

Von Werbekampagne bis zur Kandidatur

Begonnen hat O'Dowd seinen Kreuzzug gegen Musk vor gut einem Jahr mit einer ganzseitigen Anzeige für seine Kampagne "The Dawn Project " in der "New York Times". Teslas Full-Self-Driving unterlaufe alle acht Minuten ein Fehler, hieß es darin. Die Grundlage dieser Erkenntnisse: Dutzende Stunden Video-Material, von Nutzern der Tesla-Fahrassistenz auf YouTube hochgeladen. Die YouTube-Analyse soll auch ergeben haben, dass alle 36 Minuten durch die Fehler der Software ein Unfall droht, sofern kein Fahrer eingreift.

Tesla hält dagegen, die Fahrerinnen und Fahrer müssten stets eingriffsbereit sein und unmittelbar bremsen können. Das sei Voraussetzung für die Nutzung.

Nach der Anzeige in der New York Times drehte O'Dowd auf. Er schaltete Werbekampagnen im Fernsehen mit landesweit ausgestrahlten Videoclips; der Demokrat kandidierte sogar – allerdings erfolglos – in Kalifornien für den US-Senat und widmete sich dabei ausschließlich dem Verbot von Teslas FSD auf öffentlichen Straßen.

Inzwischen betreibt er einen Medienbetrieb mit PR-Fachleuten und Videoredakteuren, nutzt sogar ein eigenes Fernsehstudio. "Wir haben ein großes Team, das an diesem Thema arbeitet", sagt O'Dowd. Er habe schon "Millionen von Dollar" in seine Kampagne investiert.

Elons Reaktion: "verdammt verrückt"

Tesla-Chef Elon Musk reagierte gewohnt scharf: "Er beleidigte mich mehrfach auf Twitter, erst kürzlich hat er mich als 'verdammt verrückt' ('batshit crazy ') bezeichnet", erzählt O'Dowd. Nachdem er und sein Team die Ergebnisse der Sicherheitstests mit den überfahrenen Kinderpuppen veröffentlicht hatten, forderte Tesla auf juristischem Weg eine Unterlassung.

In dem Schreiben erklärt Tesla , die Anschuldigungen seien diffamierend und würden die fortschrittlichste Fahrassistenzsoftware des Unternehmens falsch darstellen. Dan O'Dowd und The Dawn Project würden Fehlinformationen über Tesla verbreiten, indem sie fälschlicherweise behaupteten, dass die Funktion Kinder überfährt, wenn sie eingeschaltet ist. Die angeblichen Tests der Gruppe seien trügerisch und wahrscheinlich betrügerisch.