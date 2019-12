Daimler will Insidern zufolge die Mehrheit an seinem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Autobauer BAIC übernehmen, stößt in China aber bisher auf Widerstand. Der Stuttgarter Autokonzern strebe an, seinen Anteil an dem Joint Venture Beijing Benz Automotive auf 75 Prozent von bisher 49 Prozent zu erhöhen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren mit den Plänen vertrauten Personen. Auch andere Möglichkeiten würden geprüft.

Schon 2018 sei Daimler mit seinem Plan bei chinesischen Behörden auf Widerstand gestoßen. Auch diesmal könnte der Autokonzern mit seinem Ansinnen scheitern, warnten die Insider, weil einige Stimmen innerhalb BAICs die Kontrolle über das profitable Unternehmen nicht aufgeben wollten. Daimler lehnte einen Kommentar ab, bei BAIC war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Beijing Benz Automotive einen Anteil von 75 Prozent an. Daimlers verfolgt damit ein Ziel in politisch schwierigen Zeiten.

Die Bemühungen Daimlers fallen in eine politisch schwierige Zeit: Denn die Debatte in Deutschland, ob der chinesische Netzausrüster Huawei am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes beteiligen kann, wird in China kritisch gesehen. Erst am Wochenende warnte der chinesische Botschafter in Berlin, ein Ausschluss Huaweis würde Konsequenzen haben. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Autoindustrie.

Die USA, ihrerseits in einen Handelsstreit mit China verwickelt, haben ihre Verbündeten aufgefordert, Huawei aus dem 5G-Aufbau herauszuhalten, weil sie dem Konzern eine zu große Nähe zur chinesischen Regierung vorwerfen und Spionageabsichten vermuten. Huawei und China haben das stets zurückgewiesen.

Umgekehrt will BAIC Insidern zufolge seinerseits größter Anteilseigner des Stuttgarter Autobauers werden und den heimischen Rivalen Geely, der 9,69 Prozent der Daimler-Anteile besitzt, überflügeln. Dazu habe BAIC begonnen, seine im Juli verkündete Beteiligung von 5 Prozent zu erhöhen und am Markt Aktien zu kaufen. BAIC peile eine Verdoppelung auf rund 10 Prozent an. Dann wären fast 20 Prozent an Daimler im Besitz chinesischer Investoren - genug, um wichtige Entscheidungen auf einer Hauptversammlung zu blockieren.

BMW durfte bei seinem chinesischen Joint Venture den Anteil erhöhen

China hatte im vergangenen Jahr die strikte Regel, dass ausländische Konzerne keine Mehrheit an chinesischen Firmen halten können, gelockert. Daimlers Erzrivale BMW, der in China in den ersten neun Monaten 2019 mehr Autos verkaufte als die Stuttgarter, bekam von China die Erlaubnis, den Anteil an seinem Joint Venture mit Brilliance China Automotive Holdings im Jahr 2022 zu erhöhen. Daimler verfolgt seitdem ähnliche Pläne und wirbt auch in Berlin für politische Unterstützung dafür.

China ist der wichtigste Wachstumsmarkt für die Autobauer. Das hochprofitable Joint Venture mit BAIC verkaufte im vergangenen Jahr rund 485.000 Autos in China, rund 70 Prozent des Absatzes von Daimler auf dem weltgrößten Automarkt.

rei/Reuters