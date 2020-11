Streit mit Betriebsrat eskaliert Daimler-Vorstand droht dem Stammwerk Untertürkheim

Dialog per Drohbrief: Der Daimler-Vorstand warnt die Belegschaft vor einem Aus für das in Stuttgart geplante Kompetenzzentrum Elektromobilität. Der Betriebsrat dürfe nicht mehr an alten Vereinbarungen festhalten.