Daimler Lab1886 steht für den unternehmenseigenen "Inkubator". Das erklärte Ziel ist, aus einer Idee schnell ein Produkt oder ein Geschäftsmodell entwickeln. Und Daimler arbeitet an neuen Ideen für die Zukunft, etwa um große Elektrolaster in Serie auf die Straße zu bringen und das automatisierte Fahren weiterzuentwickeln.

Es hatte sich mit dem jüngsten Quartalsbericht des Konzerns angedeutet: Nicht nur im Geschäft mit Personenkraftwagen sieht Daimler wenig Besserung, auch Daimlers Lastwagensparte steht ein schwieriges Jahr bevor. Angesichts einer sinkenden Nachfrage rechnet der Konzern für 2020 mit einem Minus bei Absatz und Umsatz.

Gleichzeitig treibt der Konzern seine Bemühungen voran, große Elektrolaster in Serie auf die Straße zu bringen und das automatisierte Fahren weiterzuentwickeln. Weil das viel Geld kostet, sind die Erwartungen an die Rendite ebenfalls eher gedämpft. Für Daimler Trucks & Busses hatte der Weltmarktführer von schweren Lkw einen Renditerückgang zur Bilanzpressekonferenz um rund einen Prozentpunkt auf 5 Prozent angekündigt.

Auf welche Strategie die Daimler Truck AG angesichts dessen für 2020 setzt, will Vorstandschef Martin Daum am heutigen Dienstagvormittag in Stuttgart verraten.

Mit gut 488.000 Fahrzeugen hatte der Konzern schon 2019 rund sechs Prozent weniger Lastwagen verkauft als im Jahr davor. Der Umsatz fiel mit gut 40 Milliarden Euro trotzdem noch höher aus als 2018, das operative Ergebnis mit knapp 2,5 Milliarden Euro hingegen spürbar niedriger.

rei/dpa