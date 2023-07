Die Aktie gab am Morgen moderat nach und knüpfte damit an starke Kursverluste des Vortages an. Im Laufe des Donnerstags drehte das Papier von Daimler Truck jedoch ins Plus. Seit Jahresbeginn hat das Papier gut 13 Prozent an Wert hinzugewonnen, womit der Kurs inzwischen wieder das Niveau zum Börsengang Ende 2021 erreicht hat. Auch das bisherige Hoch aus dem Januar 2022 bei gut 35 Euro rückt näher.