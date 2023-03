Doch im Rahmen der Ergebnisveröffentlichung am Freitag wurde bekannt, dass auch die Mitarbeiter von Daimler Truck die gleiche Summe erhalten – zusammengesetzt aus einer Ergebnisbeteiligung in Höhe von 6300 Euro und einer zusätzlichen Anerkennungsprämie in Höhe von 1000 Euro. Die Auszahlung an alle Anspruchsberechtigten soll Ende April erfolgen.

Daimler geht unterdessen von einer starken Entwicklung in den für das Unternehmen wichtigen Absatzmärkten aus. Den Absatz taxiert der Konzern weltweit auf 510.000 bis 530.000 Lkw und Busse und damit in etwa auf Vorjahresniveau von rund 520.000. Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr dank Absatzsteigerung und Preiserhöhungen um 28 Prozent auf 50,9 Milliarden Euro.