Verkauf nach Dänemark Daimler startet Serienproduktion des ersten Elektro-Müllwagens

Der Lkw-Bauer Daimler Truck stellt nach dem Elektro-Lkw eActros nun auch einen Elektro-Müllwagen in Serie her. Der eEconic Müllwagen kommt noch nicht in Deutschland, sondern zuerst in Dänemark zum Einsatz.