"Wir sind bereit, Daimler Truck bis 2030 auf die nächste Stufe zu heben", erklärte Konzernchef Martin Daum (63) in Boston an der US-Ostküste. In diesem Jahr peilt der Weltmarktführer für Schwerlaster im Mittel 55 Milliarden Euro Umsatz bei bis zu 10 Prozent Rendite an. Die Aktien von Daimler Truck legten am Dienstag um mehr als 2 Prozent zu, verloren dann allerdings wieder an Wert.